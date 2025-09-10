PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Herten:

Auf der Elper Straße wurde am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Souterrainfenster auf und verschafften sich so Zugang. Anschließend wurden das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Erbeutet wurde Schmuck und Bargeld. Der Einbruch muss etwa zwischen 15 Uhr und 18 Uhr passiert sein.

Marl:

Unbekannte Täter wollten in der Nacht bzw. am frühen Mittwochmorgen (gegen 3.30 Uhr) bei einem Juweliergeschäft auf der Victoriastraße einbrechen. Es konnte beobachtet werden, wie sie versuchten, mit einem Gegenstand die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Als die Täter mitbekamen, dass sie bemerkt wurden, flüchteten sie. Nach ersten Erkenntnissen waren insgesamt vier Personen an der Tat beteiligt. Drei sollen aktiv gewesen sein, einer soll "Schmiere" gestanden haben. Zwei der Personen konnten etwas näher beschrieben werden: 1) ca. 25 bis 28 Jahre alt, ca. 95 Kilo schwer, schwarzer Bart, schwarz gekleidet, Kapuzenjacke mit silbernem Reißverschluss. 2) schwarz gekleidet, Kapuzenjacke mit silbernem Reißverschluss, schlanke Statur, dunkelhäutig Die beiden weiteren Personen konnten wie folgt beschrieben werden: schwarz gekleidet, Kapuzenjacke (mit silbernem Reißverschluss), normale Statur.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

