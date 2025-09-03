Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 100-tägige Haftstrafe abgewendet

Kehl (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, dem 3. September, wurde eine litauische Staatsangehörige von der Bundespolizei festgenommen. Die 45-Jährige war mit einem Fernreisebus aus Frankreich nach Deutschland gereist und wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Sie wurde zu einer Haftstrafe von 100 Tagen verurteilt. Durch das Bezahlen der Geldstrafe konnte sie einen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt jedoch abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell