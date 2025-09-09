PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Dorsten: Eigentümer von Grabschmuck gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Im Sommer des vergangen Jahres konnte auf zwei Friedhöfen in Dorsten (Marienfriedhof und Waldfriedhof) Grabschmuck durch die Polizei sichergestellt werden, der hier als Beute durch Diebe bereitgelegt worden waren. Ein Teil der Gegenstände konnte bereits an die Eigentümer durch Ermittlungen und Aushänge vor Ort wieder ausgehändigt werden. Bei einem Teil des Grabschmucks war dies bislang nicht möglich.

Die Fotos der aufgefunden Gegenstände sind unter den folgenden Links zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/179964

https://polizei.nrw/fahndung/179962

Eigentümer und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

