Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Büro in Gremmendorf - Polizei sucht Täter und Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwochabend (27.08., 18:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (28.08., 07:20 Uhr) in Büroräume im Gustav-Stresemann-Weg eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büroräume. Hier durchsuchten sie Büroschränke und Schubladen. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit Teil der Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

