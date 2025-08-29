Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 03.09.2025 - Informationen zum Thema "Geisterfahrer"

Münster (ots)

Die Polizei lädt Interessierte am Mittwochnachmittag (03.09., 17 Uhr) zum nächsten Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Die Verkehrssicherheitsberater informieren zum Thema "Geisterfahrer" und freuen sich danach auf einen gemeinsamen lockeren Austausch.

Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

