Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Feuerwehreinsatz in der Bahnhofstraße Koblenz

Koblenz (ots)

Am 18.12.2024 wurde die Polizei in Koblenz gegen 15:00 Uhr über einen Brand in der Bahnhofstraße in Koblenz informiert. Bei Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass es im Zuge von Bauarbeiten zu einem Dehnungsfugenbrand kam. Während der Maßnahme musste die Bahnhofstraße bis 17:00 Uhr gesperrt werden. Zum Sachschaden kann derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell