POL-PPKO: Schulwegkontrolle an der Pestalozzi Schule in der Koblenzer Goldgrube

Koblenz (ots) - Am Freitag, den 13.12.2024, kam es um 20:15 Uhr in einem Friseursalon in Koblenz-Metternich zu einem versuchten schweren Raubüberfall. Zwei unbekannte Täter begaben sich nach Ladenschluss in den Salon und forderten den Inhaber auf, die Einnahmen des Geschäfts auszuhändigen. Als dieser sich weigerte, zeigte ein Täter ein Messer vor und der zweite ...

