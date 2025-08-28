PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Körperverletzung im Supermarkt - 21-Jähriger verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (27.08., 09:23 Uhr) ist es in einem Supermarkt in der Westhoffstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-Jährigen gekommen.

Bisherigen Zeugenaussagen zufolge kam es im Supermarkt zunächst zu einem Wortgefecht zwischen dem 21-Jährigen und dem Unbekannten, woraufhin dieser dem Münsteraner einen Kopfstoß gab und ihn mehrfach ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Laden.

Der Rettungsdienst behandelte den Münsteraner ambulant vor Ort.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster

