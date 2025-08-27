PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Straßenraub an der Kreuzung Hohenzollernring/Sophienstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Straßenraub am Dienstagmorgen (26.08., zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr) an der Kreuzung Hohenzollernring/Sophienstraße sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Angaben der 60-jährigen Beraubten lief sie von der Sophienstraße in Richtung Hohenzollernring, als an der Ampelkreuzung ein kleiner, schwarzer Pkw neben ihr anhielt. Aus dem Auto stieg eine Frau aus, die sie in einer "südeuropäischen Sprache" ansprach. Die Unbekannte gab eine Notlage vor und bat um Hilfe. Im Verlauf des Gesprächs umarmte die Unbekannte die 60-Jährige und tastete sie dabei ab. Außerdem riss sie der Geschädigten eine Kette vom Hals.

Die 60-Jährige gab an, dass sich die unbekannte Frau anschließend zurück in den Pkw setzte und flüchtete. In dem Auto hielten sich eine weitere Frau und ein Mann auf.

Die Unbekannte soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und mutmaßlich südeuropäischer Herkunft sein. Zum Tatzeitpunkt soll sie lange, schwarze Röcke, schwarze Oberbekleidung sowie Kopftücher getragen haben. Der Mann im schwarzen Pkw soll circa 45 Jahre alt gewesen sein und sehr kurze Haare sowie einen kurzen Bart getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

