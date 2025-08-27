Polizei Münster

POL-MS: Zwei Delikte in einer Stunde - Täter vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (26.08.) fiel ein 22-Jähriger innerhalb von einer Stunde zweimal durch Straftaten auf. Nach einem Taschendiebstahl steig er unbefugt in ein Auto ein. Anschließend nahmen Polizisten ihn vorläufig fest.

Um 20:45 Uhr hat der Tatverdächtige am Rosenplatz die Geldbörse eines 70-Jährigen Mannes entwendet. Hieraus klaute er eine Bahnkarte und Bargeld. Anschließend gab er das Portemonnaie, welches er angeblich gefunden habe, in einem nahegelegenen Imbiss ab. Ein Mitarbeiter hatte zuvor den Diebstahl beobachtet und dem Geschädigten, der sich in der Nähe aufhielt, seine Geldbörse wiedergegeben. Als die alarmierten Polizisten die Videoaufzeichnungen sichteten, näherte sich der Tatverdächtige auf einem Fahrrad. Der aufmerksame Imbiss-Mitarbeiter erkannte den Dieb und machte die Beamten auf ihn aufmerksam. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung stellten die Polizisten den 22-Jährigen. Seine Tatbeute hatte zu dem Zeitpunkt nicht dabei.

Nur kurze Zeit später, gegen 21:35 Uhr, wurden Polizisten zu einem Autoaufbruch in die Studtstraße gerufen. Ein unbekannter Mann soll sich in dem Auto eines 61-Jährigen aufgehalten haben und geflüchtet sein, als der Geschädigte den Unbekannten ansprach. Polizisten stellten den Unbekannten in der Schulstraße. Es handelte sich um den Dieb vom Rosenplatz, der jetzt auch die Tatbeute vom Taschendiebstahl dabeihatte.

Der 22-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit ist in der Vergangenheit bereits wegen mehrfacher Delikte aufgefallen und polizeibekannt. Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

