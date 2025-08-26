PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Raub auf Wolbecker Bankfiliale - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (26.08., 09:17 Uhr) ist es in einer Bankfiliale in Wolbeck zu einem Raub gekommen. Der Täter ist bislang flüchtig. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein maskierter Mann zu Geschäftszeiten die Räumlichkeiten der Bank und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Er schlug zwei Frauen, darunter eine Bankangestellte, mit der Schusswaffe. Eine dritte Person erlitt einen Schock. Anschließend flüchtete er zu Fuß und nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute über die Franz-von-Waldeck-Straße in nördliche Richtung.

Rettungskräfte brachten insgesamt drei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter soll 1,80 Meter groß sein und einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarzen Schuhe bekleidet gewesen sein. Im Gesicht soll er eine weiße "OP-Maske" und eine Sonnenbrille mit gelb-verspiegelten Gläsern getragen haben.

Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

