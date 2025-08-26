Polizei Münster

POL-MS: Gestohlene Kopfhörer überführen Drogendealer - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (21.08., 20:15 Uhr) hat ein Mann aus Nordkirchen seine gestohlenen Kopfhörer in einer Lokalität an der Hafenstraße geortet und die Polizei hinzugerufen.

Durch den "Such-Piepton" der Kopfhörer, der über das Handy ausgelöst wurde, trafen die Beamten einen 33-Jährigen an. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte neben den Kopfhörern auch Cannabis und Kokain. In einer ersten Befragung räumte der Tatverdächtigte ein, die Drogen verkaufen zu wollen. Die Polizisten nahmen den Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Nach der Festnahme wurde den 33-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag (22.08.) beim Amtsgericht vorgeführt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

