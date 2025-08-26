Polizei Münster

POL-MS: Verfolgungsfahrt auf der Münsterstraße - 39-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer

Münster (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (22.08., 16:28 Uhr) eine 39-jährige Frau aus Münster auf der Münsterstraße in Wolbeck gestoppt. Sie hatte zuvor versucht, sich durch die Flucht mit einem Pkw einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Aufgefallen war die 39-Jährige den Polizisten, als sie auf dem Alten Mühlenweg/ Ecke Münsterstraße in Richtung Münster Streife fuhren. An dem dortigen Kreisverkehr bog die Frau mit ihrem BMW auf die Münsterstraße in Richtung Wolbeck ab. Dabei drehten die Reifen ihres Autos durch, deshalb beabsichtigten die Beamten, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die 39-Jährige missachtete die Anhalte-Signale der Polizisten und beschleunigte ihr Fahrzeug stark. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt im Bereich der Wolbecker Windmühle.

Einen Beinahe-Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Pkw konnte die Autofahrerin nur durch starkes Abbremsen vermeiden. Die Verfolgungsfahrt endete schließlich in der Münsterstraße nach Einmündung der Middeler Straße, da die Frau durch einen vorausfahrenden PKW abgebremst wurde. Daraufhin gelang es den Polizeibeamten, das Fahrzeug der 39-Jährigen zu stoppen, die in Begleitung eines 21-jährigen Beifahrers unterwegs war.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass die 39-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert rund 1,8 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Die Beamten nahmen die Münsteranerin mit zur Wache. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeugs an.

Die 39-Jährige erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses von Alkohol und berauschender Mittel und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell