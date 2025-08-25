Polizei Münster

POL-MS: Neuer Bezirksbeamter für Berg Fidel, Düesberg und Vennheide - Start im September

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Ab dem 1. September 2025 wird Martin Schauder nach sieben Jahren seine Bezirksdiensttätigkeit an Gerd Brandt übergeben, da er in Pension geht.

Für Gerd Brandt stand fest, wenn er in den Bezirksdienst wechselt, dann in den Bereich Berg Fidel oder Hiltrup. Bislang ist Gerd Brandt mit dem Motorrad unterwegs gewesen und hat beim Bezirks- und Schwerpunktdienst in Münster gearbeitet. Dass er nun in seinen Wunschbereich als Bezirksdienstbeamter wechseln kann, freut ihn umso mehr. "Ich freue mich ganz besonders auf die Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich darf hier von Martin Schauder eine ganz besondere Bindung zu seinem Bezirk übernehmen", so Brandt.

Er wird von jetzt an für die Menschen in den Bereichen Berg Fidel, Düesberg und Vennheide präsent und ansprechbar sein und den Kontakt zu Institutionen und Organisationen pflegen.

Bereits in den letzten Dienstwochen von Martin Schauder konnte sein Nachfolger ihn bei einigen Terminen begleiten. So waren beide Polizisten gemeinsam im Bezirk unterwegs und Gerd Brandt konnte seine neuen Aufgaben kennenlernen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell