POL-MS: Einbruch in Vereinsräume in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen Mittwochnacht (20.08.) 02:00 Uhr und Donnerstagmorgen (21.08.) 07:40 Uhr sind bislang unbekannte Täter in die Büroräume eines Vereins im Merschkamp eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten in die Räume des Büros. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld, eine Kreditkarte und Dokumente. Anschließend flüchteten sie.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Wer sich zum Thema Einbruchprävention beraten lassen möchte, findet Informationen hierzu auf der Internetseite der Polizei Münster: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet außerdem Fragen zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

