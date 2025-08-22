Polizei Münster

POL-MS: Auf frischer Tat ertappt - Polizei stellt Einbrecher in Sentrup

Münster (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Freitag (22.08., 02:48 Uhr) drei Männer gestellt, die an einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Rudolf-Harbig-Weg in Sentrup beteiligt gewesen sind.

Ein Bewohner des Hauses alarmierte die Polizei, nachdem er Geräusche aus dem Keller gehört hatte. Die Beamten entdeckten dort einen 24-jährigen und einen 36-jährigen Mann, die zunächst versuchten, zu fliehen. Sie stellten den 36-jährigen Flüchtenden noch im Keller, den 24-jährigen Deutschen nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die beiden Männer unbefugt Zutritt zu den Kellerräumen und brachen dort einige Abteile auf. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Polizisten einen Autoschlüssel. Dieser gehörte zu einem Pkw in einer Parallelstraße, in welchem sich ein 43-jähriger Mann mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit aufhielt. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten zudem einen E-Bike-Akku mit Diebstahlspuren.

Da gegen den 36-jährigen Einbrecher mit deutscher Staatsangehörigkeit bereits ein Haftbefehl vorlag, musste er einen haftbefreienden Betrag bezahlen. Er und seine zwei Komplizen wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet ein Strafverfahren.

