Polizei Münster

POL-MS: Schockanruf in der Piusallee - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Betrüger hat am Freitag (22.08.) eine Münsteraner Seniorin mit einem Schockanruf in der Piusallee um Schmuck und Geld betrogen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und sucht nach Zeugen.

Die Münsteranerin gab an, einen Anruf von einem Mann bekommen zu haben. Dieser behauptete, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht, bei dem Menschen verletzt worden seien. Weiter gaukelte er ihr vor, die Seniorin müsse aufgrund einer Anordnung finanziell für den Schaden aufkommen. Der Unbekannte brachte die Frau dazu, dass sie ihm Schmuck und Geld vor ihrer Haustür in der Piusallee übergab.

Die Seniorin beschreibt den Abholer als "circa 50 Jahre alten, größeren Mann mit braunen Locken". Er habe eine Zigarette geraucht. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die am Nachmittag etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten und wenn Anrufer von einer vermeintlichen Notlage berichten. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf, ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu und wählen Sie im Verdachtsfall die 110.

