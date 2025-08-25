Polizei Münster

POL-MS: Autoeinbrüche im Hafenviertel und in Gremmendorf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (23.08.) und Sonntag (24.08.) in mehrere Autos in den Stadtteilen "Hafen" und "Gremmendorf West" eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter in acht Fahrzeuge ein, die an den Straßen "Am Mittelhafen", "Kiesekamps Mühle", "Loddenheide", "Von-Hünefeld-Weg" und in der "Theodor-Scheiwe-Straße" geparkt waren. Die Täter durchsuchten die Autos nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Bargeld, hochwertige Elektronikartikel und Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Immer wieder kommt es vor, dass Diebe die günstige Gelegenheit nutzen, um sichtbar im Fahrzeug zurückgelassene Wertgegenstände zu stehlen. Dabei schlagen die Täter Autoscheiben ein, brechen Türen auf und durchsuchen unverschlossene Fahrzeuge. Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände im Auto zurückzulassen und das Fahrzeug immer ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell