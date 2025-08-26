Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte geben sich als Handwerker aus und entwenden Wertgegenstände aus Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.08., 15:57 Uhr bis 16:10 Uhr) haben sich zwei unbekannte Männer im Rottendorfweg als Handwerker ausgegeben und sich Zutritt in die Wohnung einer 93-Jährigen verschafft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und den Tätern.

Ersten Erkenntnissen zufolge gaben sich zwei Männer als Handwerker aus, die angeblich den Heizungszähler auslesen und sich die Heizkörper der Geschädigten anschauen müssten. Durch diese Masche verschafften sich die Unbekannten Zutritt in die Wohnung am Rottendorfweg. Als die 93-Jährige den Betrug bemerkte und die Männer zur Rede stellte, hatten sie bereits Zimmer und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck an sich genommen. Anschließend flüchteten die beiden Männer.

Die beiden Männer beschrieb die Dame wie folgt: Einer soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er soll dunkle Haaren, ein europäisches Aussehen und eine stämmige Statur gehabt haben. Der Mann soll mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Er trug ein Klemmbrett in der Hand soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Der zweite Mann soll circa 35 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß gewesen sein. Er soll ein südländisches Aussehen und eine normale Statur gehabt haben. Er soll mit einem rostfarbenen T-Shirt bekleidet gewesen sein und ebenfalls gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell