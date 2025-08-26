PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Aufmerksame Jugendliche zeigen Zivilcourage - 50-Jähriger aus Kanal gerettet

Münster (ots)

In der Nacht zu Dienstag (26.08., 04:45 Uhr) haben zwei 17-jährige Jugendliche Am Mittelhafen einen 50-jährigen Mann gerettet, welcher in den Kanal gefallen war.

Nach Angaben der zwei Minderjährigen hörten sie Hilferufe von der gegenüberliegenden Uferseite, als sie sich am Kanal aufhielten. Ein 50-Jähriger war ins Wasser gefallen und wurde von seinem 42-jährigen Begleiter an der Spundwand festgehalten. Die eilten zur Hilfe und halfen, den Mann aus dem Kanal zu ziehen.

Aufgrund der längeren Zeit im kalten Wasser erlitt der 50-Jährige eine starke Unterkühlung. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik.

