POL-MS: Mit gestohlenem Auto auf der A43 unterwegs - Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Coesfeld/Münster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.08.) meldeten Zeugen ein auf der Autobahn 43 in Schlangenlinien fahrendes Auto. Im weiteren Verlauf verunfallte das Fahrzeug und es stellte sich heraus, dass dies zuvor in Lengerich gestohlen wurde. Die Autobahnpolizei Münster war zusammen mit der Polizei in Coesfeld im Einsatz.

Die gesamte Pressemitteilung der Polizei Coesfeld finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6105036

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

