POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße/ Auto von Straße abgekommen

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am frühen Mittwochmorgen (27.08.25) von der Weseler Straße in Bösensell abgekommen. Gegen 3.30 Uhr meldeten Zeugen ein auf der Autobahn 43 in Schlangenlinien fahrendes Auto. Der 21-jährige Fahrer aus Lengerich missachtete die Anhaltesignale der Autobahnpolizei Münster. Er fuhr von der Autobahn ab, wo der Mann im Bereich der Kreuzung L 550 / Weseler Straße letztlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erlangten die Polizisten nicht nur Hinweise auf den Konsum von berauschenden Mitteln durch den 21-Jährigen, sondern auch darauf, dass das Auto zuvor gestohlen wurde. Mit Rettungswagen kamen der verletzte Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer aus Münster in Krankenhäuser. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

