Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Friedhofsallee/ Bahnschranke beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag (26.08.25) den Standfuß einer Schranke am Bahnübergang Friedhofsallee beschädigt. Gegen 14.20 Uhr war das. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Klein-Lkw handeln, der ein mobiles Toilettenhäuschen auf seiner Ladefläche transportierte. Auf dem Fahrzeug ist farbige Aufschrift aufgebracht. Der Verursacher fuhr weiter. Die Schrankenfunktion war nicht beeinträchtigt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell