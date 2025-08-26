Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/ Festnahme nach Einbruch in Supermarkt

Coesfeld (ots)

Zwei Waltroper und eine Waltroperin hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag (26.08.25) festgenommen. Gegen 4.35 Uhr meldeten Zeugen einen Einbruch in den Netto an der Bilholtstraße. Um ins Innere zu gelangen, öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Schiebetür. Als die Polizei eintraf, befanden sich die Tatverdächtigen nicht mehr in dem Supermarkt, jedoch gab es Beschreibungen der Personen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung unterstützte auch ein Polizeihubschrauber. Die Frau entdeckten die Polizisten in einem Auto, die beiden Männer in einem Gebüsch. Das Trio verbrachte den Rest der Nacht im Gewahrsam, aus dem die Staatsanwaltschaft die Entlassung für die Frau und einen der Männer nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen anordnete. Der zweite Waltroper bleibt im Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

