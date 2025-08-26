POL-COE: Coesfeld, Markt/ Kollision zwischen Krankenfahrstuhl und Frau

Coesfeld (ots) - Unbekannte wollten an der Kampstraße eine Kellerraumtür aufhebeln, was nicht gelang. Jedoch schlugen die Täter die Glasscheibe ein. Derzeit steht nicht fest, ob sie etwas gestohlen haben. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Sonntag (24.08.25) und 8.30 Uhr am Montag (25.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr