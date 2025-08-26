POL-COE: Coesfeld, Markt/ Kollision zwischen Krankenfahrstuhl und Frau
Coesfeld (ots)
Ein Krankenfahrstuhl ist am Montag (25.08.25) mit einer 86-jährigen Fußgängerin aus Coesfeld zusammengestoßen. Gegen 14.25 Uhr wollte der 89-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls aus Coesfeld in das Rathaus einfahren. Gleichzeitig wollte die Frau dieses verlassen. Dabei kam es zur Kollision. Die 86-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell