POL-COE: Nottuln, Kampstraße/ Glasscheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots) - Der 72-jährige Olfener ist gefunden. Er hielt sich bei einem Nachbarn auf. Durch Zufall hatte ein Zeuge die Suche nach dem Mann mitbekommen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte er nach Hause. Ursprungsmeldung: Seit Sonntagabend (24.08.25) wird ein 72-jähriger Olfener vermisst. Er verließ sein Haus an der Lindenstraße zu Fuß gegen 21 Uhr. Der Mann ist gesundheitlich beeinträchtigt ...

mehr