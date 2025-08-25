PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Kampstraße/ Glasscheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Unbekannte wollten an der Kampstraße eine Kellerraumtür aufhebeln, was nicht gelang. Jedoch schlugen die Täter die Glasscheibe ein. Derzeit steht nicht fest, ob sie etwas gestohlen haben. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Sonntag (24.08.25) und 8.30 Uhr am Montag (25.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:28

    POL-COE: Dülmen, Linnertsraße/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Linnertstraße einen Fensterrahmen eines Bürogebäudes beschädigt, um ins Innere zu gelangen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Freitag (22.08.25) und 7 Uhr am Montag (25.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:19

    POL-COE: Billerbeck/ Verkehrsunfälle

    Coesfeld (ots) - Zwei Verkehrsunfälle gab es am Montag (25.08.25) in Billerbeck. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Billerbecker die L577 aus Osterwick in Fahrtrichtung Billerbeck. Im Streckenverlauf überholte er trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge. Kurz vor einer scharfen Linkskurve in Lutum überholte der Mann ein weiteres Auto. Aufgrund der unangepassten Geschwindigkeit geriet er zunächst gegen ein ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:52

    POL-COE: Olfen/ Nachtragsmeldung: Mann vermisst

    Coesfeld (ots) - Der 72-jährige Olfener ist gefunden. Er hielt sich bei einem Nachbarn auf. Durch Zufall hatte ein Zeuge die Suche nach dem Mann mitbekommen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte er nach Hause. Ursprungsmeldung: Seit Sonntagabend (24.08.25) wird ein 72-jähriger Olfener vermisst. Er verließ sein Haus an der Lindenstraße zu Fuß gegen 21 Uhr. Der Mann ist gesundheitlich beeinträchtigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren