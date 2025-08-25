Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Verkehrsunfälle

Coesfeld (ots)

Zwei Verkehrsunfälle gab es am Montag (25.08.25) in Billerbeck. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Billerbecker die L577 aus Osterwick in Fahrtrichtung Billerbeck. Im Streckenverlauf überholte er trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge. Kurz vor einer scharfen Linkskurve in Lutum überholte der Mann ein weiteres Auto. Aufgrund der unangepassten Geschwindigkeit geriet er zunächst gegen ein aufgestelltes Verkehrszeichen und fuhr weiter geradeaus in die Böschung, wo der Billerbecker mit einem Baum zusammenprallte. Er und sein 33-jähriger Mitfahrer aus Billerbeck kamen verletzt in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Wenig später kam es an der Kreuzung der L550 mit der L506 in der Bauerschaft Temming zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer 60-jährigen Pedelecfahrerin aus Havixbeck. Gegen 7.20 Uhr befuhr sie die L550 aus Richtung Billerbeck. Gleichzeitig war ein 56-jähriger Autofahrer aus Horstmar auf der L506 in Fahrtrichtung Havixbeck unterwegs. Als er die L550 queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Frau, die dabei Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

