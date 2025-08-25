PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Verkehrsunfälle

Coesfeld (ots)

Zwei Verkehrsunfälle gab es am Montag (25.08.25) in Billerbeck. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Billerbecker die L577 aus Osterwick in Fahrtrichtung Billerbeck. Im Streckenverlauf überholte er trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge. Kurz vor einer scharfen Linkskurve in Lutum überholte der Mann ein weiteres Auto. Aufgrund der unangepassten Geschwindigkeit geriet er zunächst gegen ein aufgestelltes Verkehrszeichen und fuhr weiter geradeaus in die Böschung, wo der Billerbecker mit einem Baum zusammenprallte. Er und sein 33-jähriger Mitfahrer aus Billerbeck kamen verletzt in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Wenig später kam es an der Kreuzung der L550 mit der L506 in der Bauerschaft Temming zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer 60-jährigen Pedelecfahrerin aus Havixbeck. Gegen 7.20 Uhr befuhr sie die L550 aus Richtung Billerbeck. Gleichzeitig war ein 56-jähriger Autofahrer aus Horstmar auf der L506 in Fahrtrichtung Havixbeck unterwegs. Als er die L550 queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Frau, die dabei Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 12:52

    POL-COE: Olfen/ Nachtragsmeldung: Mann vermisst

    Coesfeld (ots) - Der 72-jährige Olfener ist gefunden. Er hielt sich bei einem Nachbarn auf. Durch Zufall hatte ein Zeuge die Suche nach dem Mann mitbekommen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte er nach Hause. Ursprungsmeldung: Seit Sonntagabend (24.08.25) wird ein 72-jähriger Olfener vermisst. Er verließ sein Haus an der Lindenstraße zu Fuß gegen 21 Uhr. Der Mann ist gesundheitlich beeinträchtigt ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:24

    POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet / Love-Scamming

    Coesfeld (ots) - Eine 72-jährige Frau aus dem Kreis Coesfeld suchte am Samstagnachmittag eine Polizeiwache auf, um sich von der Polizei einen Rat einzuholen. Im Rahmen des Gesprächs stellten sich die geschilderten Begebenheiten als Betrug heraus. Dabei teilte sie mit, dass sie vor ca. 1 1/2 Monaten im Internet einen Mann kennengelernt hatte. Dieser gab sich als Prinz aus Dubai aus, der aktuell in Amerika wohne. Die ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:21

    POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Männer attackiert

    Coesfeld (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Sonntag (24.08.25) einen 40-jährigen Dülmener Autofahrer sowie seinen 40-jährigen Mitfahrer attackiert. Gegen 00.10 Uhr nötigten sie diese zunächst im Straßenverkehr, indem sie wiederholt mit ihrem schwarzen Audi zu dicht auffuhren und die Licht- und Signalhupe betätigten. Kurz nachdem die Dülmener an der Coesfelder Straße parkten, stiegen die Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren