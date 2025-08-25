PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Männer attackiert

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntag (24.08.25) einen 40-jährigen Dülmener Autofahrer sowie seinen 40-jährigen Mitfahrer attackiert. Gegen 00.10 Uhr nötigten sie diese zunächst im Straßenverkehr, indem sie wiederholt mit ihrem schwarzen Audi zu dicht auffuhren und die Licht- und Signalhupe betätigten. Kurz nachdem die Dülmener an der Coesfelder Straße parkten, stiegen die Unbekannten ebenfalls aus und beleidigten beide. Zudem drückte der Beifahrer einen der 40-Jährigen auf den Boden und trat diesem ins Gesicht. Er wurde verletzt und suchte eigenständig einen Arzt auf.

Die beiden Personen im schwarzen Audi werden wie folgt beschrieben:

Fahrer:

   -männlich -rund 20-25 Jahre alt -etwa 1,90 Meter -schlanke Statur 
-kurze schwarze Haare -südosteuropäisches Aussehen -weißes T-Shirt 
-dunkelblaue Jeanshose -grau/weiße Sneaker -deutsche Sprache mit 
Akzent

Beifahrer:

   -männlich -circa 20-25 Jahre alt -etwa 1,70 bis 1,80 Meter 
-kräftige Statur -südosteuropäisches Aussehen -beiger Pullover 
-dunkle Hose -deutsche Sprache mit Akzent

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

