Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Peppermühl
Einbruch in ein Familienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 09.08.2025, 18.00 Uhr bis 23.08.2025, 22.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte auf der Straße Peppermühl in Dülmen ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Familie bemerkte den Einbruch erst bei der Rückkehr aus dem Urlaub.

Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

