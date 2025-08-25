Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Peppermühl

Einbruch in ein Familienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 09.08.2025, 18.00 Uhr bis 23.08.2025, 22.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte auf der Straße Peppermühl in Dülmen ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Familie bemerkte den Einbruch erst bei der Rückkehr aus dem Urlaub.

Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

