POL-COE: Coesfeld, Weßlings Kamp/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer. Eine 33-jährige Fahrradfahrerin aus Coesfeld war am Samstag (23.08.25) auf dem Weßlings Kamp unterwegs. Gegen 21.45 Uhr kam ihr eine unbekannte Person auf einem E-Scooter entgegen und streifte die Coesfelderin, worauf sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um die Frau und fuhr in Richtung eines Küchenstudios davon.

Die Person auf dem E-Scooter wird wie folgt beschrieben:

-männlich -schlanke Statur -rund 22-25 Jahre alt -etwa 1,80 - 1,85 Meter -dunkel gekleidet

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

