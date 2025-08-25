PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Coesfeld/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

An der Süringstraße haben Unbekannte einen schwarzen VW Tiguan aufgebrochen. Zwischen 23 Uhr am Freitag (22.08.25) und 8 Uhr am Samstag (23.08.25) schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. An der Kurzen Straße blieb es beim Versuch, Scheiben eines grauen Audi A6 einzuschlagen. Zwischen 20 Uhr am Samstag (23.08.25) und 12 Uhr am Sonntag (24.08.25) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

