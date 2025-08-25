Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße

Versuchter Einbruch in eine Tankstelle

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich am 24.08.2025, gegen 03.00 Uhr, Zutritt zu einer Sendener Tankstelle auf der Weseler Straße zu verschaffen, indem sie ein von der Straße abgewandtes Fenster aufhebelten. Das Fenster wurde dabei teilweise aus dem Rahmen gerissen und die Scheibe splitterte. Die Täter entfernten sich vom Tatort ohne im Inneren gewesen zu sein.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell