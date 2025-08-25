PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße
Versuchter Einbruch in eine Tankstelle

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich am 24.08.2025, gegen 03.00 Uhr, Zutritt zu einer Sendener Tankstelle auf der Weseler Straße zu verschaffen, indem sie ein von der Straße abgewandtes Fenster aufhebelten. Das Fenster wurde dabei teilweise aus dem Rahmen gerissen und die Scheibe splitterte. Die Täter entfernten sich vom Tatort ohne im Inneren gewesen zu sein.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 09:33

    POL-COE: Olfen/ Mann vermisst

    Coesfeld (ots) - Seit Sonntagabend (24.08.25) wird ein 72-jähriger Olfener vermisst. Er verließ sein Haus an der Lindenstraße zu Fuß gegen 21 Uhr. Der Mann ist gesundheitlich beeinträchtigt und trug: - blaues kariertes Hemd - graue Jogginghose - schwarze Hausschuhe Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 und im Notfall unter 110 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:28

    POL-COE: Senden, Bulderner Straße / Spinde aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Am Samstag (23.08.2025) brachen im Laufe des Nachmittags bislang unbekannte Täter mehrere Spinde in einem Schwimmbad in Senden auf der Bulderner Straße auf und entwendeten Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 07:00

    POL-COE: Ascheberg-Herbern; Fahrradfahrer alleine schwer verunfallt

    Coesfeld (ots) - Am 22.08.2025, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Herberner, mit seinem Fahrrad in Ascheberg-Herbern, die Straße "An der Vogelrute", aus Richtung Bernhardstraße kommend. Im Bereich einer baulichen Fahrbahnverengung stieß der Herberner vermutlich gegen den Bordstein, stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei schwer. Er ...

    mehr
