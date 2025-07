Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagenkomplex heimgesucht - Polizei such Zeugen!

Nordhausen (ots)

Gewaltsam drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in Garagen in der Straße Hinter der Alten Mühle ein. Der oder die Täter verschafften sich zu insgesamt vier Garagen zwischen 20 Uhr und 5 Uhr widerrechtlich Zutritt und entwendeten aus einer dieser eine Motorsense.

Eine Zeugin konnte am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, eine männliche Person auf einem sogenannten FatBike in der Nähe des Tatortes beobachten. Da ein möglicher Zusammenhang mit dem Diebstahl nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise zu der Person. Augenzeugen werden gebeten, sich in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0175420

