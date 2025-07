LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Imbiss - Zeugen gesucht!

Nordhausen (ots) - Unbekannte Diebe verschafften sich in der Nacht zu Montag auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Aueblick. In der weiteren Folge begaben sich die Unbekannten zwischen 22 Uhr und 07.30 Uhr widerrechtlich in einen der Keller und entwendeten Werkzeug aus diesem. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 20 Euro. Der Beuteschaden wird auf einen zweistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren ...

