LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unfallbeteiligter nach Auffahrunfall gesucht

Artern (ots) - Am vergangenen Wochenende nahmen unbekannte Diebe in Artern kirchliche Gebäude ins Visier. Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, entwendeten der oder die Täter mehrere Meter Kupferfallrohr der St. Marie Kirche. Auch an einem unweit entfernten Pfarrhaus in der Marien-Kirchstraße machten sich die Unbekannten zu schaffen. Auch an diesem Gebäude entwendeten die Unbekannten Kupferfallrohr. Die Polizei hat ...

mehr