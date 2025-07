Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fallrohrdiebe aktiv - Zeugen gesucht

Artern (ots)

Am vergangenen Wochenende nahmen unbekannte Diebe in Artern kirchliche Gebäude ins Visier. Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, entwendeten der oder die Täter mehrere Meter Kupferfallrohr der St. Marie Kirche. Auch an einem unweit entfernten Pfarrhaus in der Marien-Kirchstraße machten sich die Unbekannten zu schaffen. Auch an diesem Gebäude entwendeten die Unbekannten Kupferfallrohr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wem sind Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit im Bereich der beiden Tatorte verdächtig verhielten?

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0174982

