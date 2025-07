Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Firmengelände

Mackenrode (ots)

Am Sonntag wurde im Tatzeitraum zwischen 3 Uhr und 22.15 Uhr ein Firmengelände in der Steinfeldstraße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt auf das Gelände und in weiterer Folge in mehrere Container. Die Unbekannten erbeuteten Werkzeugmaschinen und Buntmetall im Wert von etwa 10.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Firmengeländes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0174446

