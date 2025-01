Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrecher stehlen Schmuck Hinweise erbeten

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (29.01.) zwischen 17.20 Uhr und 19.20 Uhr sind Einbrecher in ein Haus am Föhrendamm eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster an der Hausrückseite auf. Das komplette Objekt wurde nach Diebesgut durchsucht. Die Einbrecher nahmen diversen Schmuck mit. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.

