Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb stiehlt Handy in Elektrogeschäft

Leinefelde (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Montagnachmittag in Leinefelde. Ein bislang unbekannter Täter begab sich gegen 13.45 Uhr in ein Elektrogeschäft in der Lutherstraße. Dort entwendeten er ein Handy des Herstellers Redmi und flüchtete mit seiner Beute aus dem Geschäft. Der unbekannte Mann war schwarz gekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Die Aufnahmen werden nun entsprechend gesichert und ausgewertet.

Wer Hinweise zu den unbekannten Dieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0175287

