Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Paderborn (ots)

(sg) Am Mittwoch, den 13.08.2025 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn gegen 19:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße Höhe Salvatorstraße alarmiert.

Die 23-jährige Fahrerin eines Citroen wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeschlossen und verletzte sich schwer. Sie musste mittels hydraulischem Rettungsgerät durch die Feuerwehr befreit werden und wurde Notärztlich versorgt. Ebenfalls verletze sich der 47-jährige männliche Unfallgegner, dieser wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Beide Patienten wurden in Paderborner Krankenhäuser transportiert. Neben der technischen Rettung und rettungsdienstlichen Versorgung der Patienten, stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, streute ausfließende Betriebsstoffe ab und unterstützte die Polizei bei der Verkehrsabsicherung.

Die Bielefelder Straße war für die Einsatzdauer voll gesperrt.

Die letzten Einsatzfahrzeuge konnten die Einsatzstelle erst nach ungefähr 90 Minuten verlassen.

Von der Feuerwehr waren die hauptamtlichen Kräfte der Wache Nord, der Löschzug Sande und der Führungsdienst an der Einsatzstelle. Außerdem waren zwei Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell