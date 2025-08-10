PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Unklare Rauchentwicklung - Entstehungsbrand schnell eingedämmt

FW Paderborn: Unklare Rauchentwicklung - Entstehungsbrand schnell eingedämmt
Paderborn (ots)

(sg) Am Sonntagabend, den 10.08.2025, wurden gegen 20:15 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn zu einer unklaren Rauchentwicklung an der Halberstädter Straße alarmiert.

Ein aufmerksamer Bürger hatte im Vorbeifahren auf dem Außengelände eines Umweltservice- und Entsorgungsbetriebs die Rauchentwicklung bemerkt und gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits von der Straße aus die Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Firmengeländes zu erkennen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich Zutritt auf das Betriebsgelände und fanden einen Entstehungsbrand am Rande eines ca. 100Kubikmeter großen Haufens aus überwiegend metallischem Recyclingmaterial vor. Die Vornahme eines Strahlrohres durch einen Trupp unter Atemschutz zeigte schnellen Erfolg, so dass der Brand nach kurzer Zeit eingedämmt und unter Kontrolle war.

Im Folgenden wurde das Brandgut durch die Einsatzkräfte unter Atemschutz aufwändig auseinandergezogen, auf Glutnester kontrolliert und unter Einsatz von Netzmittel abgelöscht.

Die ersten Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle bereits nach ca. 30 Minuten wieder verlassen.

Einsatzende war gegen 21:40 Uhr.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), eine Drehleiter (DLK), ein Tanklöschfahrzeug (TLF), ein Einsatzleitwagen (ELW) und ein Rettungswagen (RTW) mit insgesamt 12 Einsatzkräften von der Feuer- und Rettungswache Süd sowie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Paderborn
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit -

E-Mail: presse@feuerwehr-paderborn.de
www.feuerwehr-paderborn.de

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell

