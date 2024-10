LPI-J: Alkoholisiert zwei Unfälle verursacht

Jena (ots) - Zum wiederholten Mal musste festgestellt werden, dass in den vergangenen Ferien Unberechtigte in einer Schule in der Tatzendpromenade waren. Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Objekt. Der Versuch, ein Büro gewaltsam zu öffnen, scheiterte. Die Unbekannten entfernten sich vom Ort und hinterließen einen Sachschaden von gut 100,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

