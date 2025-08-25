Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, L844 /

Coesfeld (ots)

Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Nottulner befuhr am Samstag, gegen 10.00 Uhr, mit seiner 60-jährigen Sozia die Lindenstraße in Nottuln, Appelhülsen. Aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus musste er stark bremsen. Um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Verkehr zu vermeiden, wich er nach links aus, geriet zu weit auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einer 45-jährigen Nottulnerin und ihrem Auto zusammen. Die Kradfahrer kamen zu Fall und verletzten sich schwer.

Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

