POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, L844 /

Coesfeld (ots)

Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Nottulner befuhr am Samstag, gegen 10.00 Uhr, mit seiner 60-jährigen Sozia die Lindenstraße in Nottuln, Appelhülsen. Aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus musste er stark bremsen. Um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Verkehr zu vermeiden, wich er nach links aus, geriet zu weit auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einer 45-jährigen Nottulnerin und ihrem Auto zusammen. Die Kradfahrer kamen zu Fall und verletzten sich schwer.

Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

