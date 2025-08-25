Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ (Versuchter) Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, in eine Wohnung an der Coesfelder Straße in Lette einzubrechen. Zwischen 12 Uhr am 18.08.25 und 20.15 Uhr am Samstag (23.08.25) gelang es den Tätern nicht die Balkontür aufzuhebeln.

Am Christine-Teusch-Weg brachen Einbrecher die Terrassentür auf, um in ein Haus zu gelangen. Gegen 23.15 Uhr am Samstag (23.08.25) liegt die Tatzeit. Angaben über mögliche Beute liegen bisher nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell