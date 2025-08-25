POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Daldruper Straße/ Wohnmobil gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Samstag (23.08.25) ein Wohnmobil vom Gelände eines Kfz-Betriebs an der Daldruper Straße in Hiddingsel gestohlen. Gegen 1.15 Uhr liegt die Tatzeit. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
