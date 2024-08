Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Grünschnittbrand am Hagelsiepen

Ennepetal (ots)

Ennepetal, den 29.08.24 - In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, gegen 00:40 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brand auf dem kommunalen Lagerplatz für Grünabfall am Hagelsiepen alarmiert. Ein Teil des dort abgelegten Grünschnittes war in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug von der Hauptwache aus, um den Brand zu bekämpfen. Vor Ort wurde der brennende Grünschnitthaufen mit einem C-Rohr abgelöscht. Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde zusätzlich ein Teleskoplader der Hauptwache angefordert. Dieser zog den Haufen auseinander, um das Feuer effektiver bekämpfen zu können. Mithilfe der Wärmebildkamera konnten noch die letzten Glutnester abgelöscht werden. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Der Einsatz dauerte bis etwa 03:00 Uhr an. Währenddessen stellte die Löschgruppe Külchen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell