Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet

Love-Scamming

Coesfeld (ots)

Eine 72-jährige Frau aus dem Kreis Coesfeld suchte am Samstagnachmittag eine Polizeiwache auf, um sich von der Polizei einen Rat einzuholen. Im Rahmen des Gesprächs stellten sich die geschilderten Begebenheiten als Betrug heraus. Dabei teilte sie mit, dass sie vor ca. 1 1/2 Monaten im Internet einen Mann kennengelernt hatte. Dieser gab sich als Prinz aus Dubai aus, der aktuell in Amerika wohne.

Die weitere Kommunikation zwischen der 72-Jährigen und dem Betrüger erfolgte über WhatsApp. Der unbekannte Täter schilderte, dass er aufgrund bestehender Bürokratie Gerichtskosten bezahlen müsse. Die Geschädigte ließ daraufhin dem unbekannten Täter einen niedrigen dreistelligen Betrag per Überweisung zukommen. Im weiteren Verlauf gab er der Geschädigten zu verstehen, dass er sie heiraten und eine Milliarde Euro schenken möchte. Dazu sollte die Geschädigte 2.500,- Euro an eine Transportfirma überweisen, um den Transport des Geldes zu bewerkstelligen. Da die Geschädigte jedoch bislang noch keine näheren Daten zwecks Überweisung der 2.500,- Euro erhalten hat, wurde diese Überweisung noch nicht getätigt. Die 72-Jährige konnte die Situation selbst nicht einordnen. Sie gab an jeden Tag mit dem angeblichen Prinzen zu schreiben. In diesen Chats beteuert er, sie zu lieben und heiraten zu wollen (Love-Bombing). Den Sachverhalt teilte sie einer Freundin mit, die ihr riet die Polizei aufzusuchen. Ihre Tochter äußerte ebenfalls ihre Bedenken.

Die Polizei führte ein intensives Sicherheitsgespräch mit der Seniorin. Ihr wurde angeraten, den WhatsApp Kontakt zu blockieren und keine weiteren Zahlungen zu tätigen.

Sie erstattete Anzeige wegen Betrugs.

Reden Sie mit ihren Freunden und Angehörigen über Love-Scamming Fälle und andere Betrugsarten.

