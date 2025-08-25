POL-COE: Dülmen, Linnertsraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Linnertstraße einen Fensterrahmen eines Bürogebäudes beschädigt, um ins Innere zu gelangen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Freitag (22.08.25) und 7 Uhr am Montag (25.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
