POL-COE: Dülmen, Linnertsraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Eine 72-jährige Frau aus dem Kreis Coesfeld suchte am Samstagnachmittag eine Polizeiwache auf, um sich von der Polizei einen Rat einzuholen. Im Rahmen des Gesprächs stellten sich die geschilderten Begebenheiten als Betrug heraus. Dabei teilte sie mit, dass sie vor ca. 1 1/2 Monaten im Internet einen Mann kennengelernt hatte. Dieser gab sich als Prinz aus Dubai aus, der aktuell in Amerika wohne. Die ...

