POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen (Pressemeldung 2)

Mannheim (ots) - Am Samstag gegen 07:10 Uhr verursachte ein noch unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Relaisstraße/Hockenheimer Straße in Mannheim-Rheinau einen Unfall und fuhr anschließend weiter. Ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Astra befuhr die Relaisstraße in Richtung Rheinau-Bahnhof und beabsichtigte, nach links in die Hockenheimer Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs touchierte ihn ein von hinten ...

mehr