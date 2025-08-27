PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Kaffee gestohlen

Coesfeld (ots)

Kaffee im Wert mehrerer Hundert Euro haben drei Unbekannte am Dienstag (26.08.25) aus dem Rewe an der Konrad-Adenauer-Straße gestohlen. Gegen 15.10 Uhr flüchteten die Täter mit zwei Tüten in Richtung Bruno Kleine. Eine dritte Person stand zuvor im Eingangsbereich, um die Eingangsschranke zu öffnen.

Personenbeschreibung 1:

   -	männlich -	südländisches Erscheinungsbild -	kurze, schwarze 
Haare -	Bart -	schmale Statur -	schwarzes Trikot mit bunten Mustern -
hellblaue Jeans -	weiße Sneaker

Personenbeschreibung 2:

   -	männlich -	südländisches Erscheinungsbild -	kurze, schwarze 
Haare -	Bart -	korpulente Statur -	beiges T-Shirt mit schwarzem 
Balken und beiger Aufschrift -	beige kurze Hose -	schwarze Sneaker

Personenbeschreibung 3:

   -	männlich -	südländisches Erscheinungsbild -	kurze, schwarze 
Haare -	Bart -	korpulente Statur -	rotes T-Shirt -	rote kurze Hose -	
orangene Sneaker -	schwarze Bauchtasche

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

