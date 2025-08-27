POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Kaffee gestohlen
Coesfeld (ots)
Kaffee im Wert mehrerer Hundert Euro haben drei Unbekannte am Dienstag (26.08.25) aus dem Rewe an der Konrad-Adenauer-Straße gestohlen. Gegen 15.10 Uhr flüchteten die Täter mit zwei Tüten in Richtung Bruno Kleine. Eine dritte Person stand zuvor im Eingangsbereich, um die Eingangsschranke zu öffnen.
Personenbeschreibung 1:
- männlich - südländisches Erscheinungsbild - kurze, schwarze Haare - Bart - schmale Statur - schwarzes Trikot mit bunten Mustern - hellblaue Jeans - weiße Sneaker
Personenbeschreibung 2:
- männlich - südländisches Erscheinungsbild - kurze, schwarze Haare - Bart - korpulente Statur - beiges T-Shirt mit schwarzem Balken und beiger Aufschrift - beige kurze Hose - schwarze Sneaker
Personenbeschreibung 3:
- männlich - südländisches Erscheinungsbild - kurze, schwarze Haare - Bart - korpulente Statur - rotes T-Shirt - rote kurze Hose - orangene Sneaker - schwarze Bauchtasche
Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell